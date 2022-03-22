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22 марта 2022, 16:55

В Талицком районе в ДТП погиб месячный младенец

ДТП

Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства, опрашиваются очевидцы. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня на 6-м километре автодороги Талица — Тугулым произошло дорожно-транспортное происшествие. Есть пострадавшие и погибшие.

По предварительным данным, 38-летняя женщина-водитель автомобиля Renault не справилась с управлением, выехала на встречку и врезалась в Ford под управлением 48-летней женщины. Столкновение было настолько сильным, что один из автомобилей буквально разорвало пополам, сообщают в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В результате аварии погибли 42-летняя женщина и месячный ребёнок, ехавшие в первой машине. Водитель и 40-летний мужчина-пассажир из Renault получили серьёзные травмы. Их госпитализировали в Талицкую ЦРБ. Туда же доставили водителя Ford.

Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства, опрашиваются очевидцы. В ходе проведённого обследования улично-дорожной сети на месте ДТП недостатков не выявлено.

Добавим, примерно в то же время ещё одна смертельная авария произошла на 157-м км трассы Екатеринбург — Тюмень. Женщина-водитель Renault при обгоне попутного автомобиля не справилась с управлением и наехала на опору ЛЭП, после чего машина опрокинулась. В результате автолюбительница погибла, её пассажир получил травмы различной степени тяжести.

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

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Областная газета Свердловской области

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