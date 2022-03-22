Полиция и следователи проводят проверку по факту смерти мужчины в изоляторе Кировграда

Житель Кировграда 1966 года рождения был административно-арестованным по обвинению в издевательствах над своей пожилой матерью. Фото: Александр Исаков

Сотрудники Кировградского районного изолятора временного содержания (ИВС) обнаружили в одной из камер тело мужчины без признаков жизни — врачи не смогли его спасти. Сотрудники СКР и МВД проводят проверку по факту инцидента.

Житель Кировграда 1966 года рождения был административно-арестованным по обвинению в издевательствах над своей пожилой матерью. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путём систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями).

"В районном суде шёл процесс, на который подозреваемый явился в состоянии алкогольного опьянения. За такое поведение в отношении гражданина сотрудники полиции составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ и поместили по решению суда под стражу на 10 суток. Когда помощник дежурного обнаружил последствия инцидента, сразу же была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Прибывшим врачам спасти его жизнь не удалось. Неотложка констатировала смерть", — сообщил "Областной газете" пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Собранные по данному происшествию материалы были направлены для рассмотрения в региональное управление СКР.

В свою очередь старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга отметил, что точная причина смерти мужчины будет установлена после судмедэкспертизы, однако по предварительной информации, следов насильственных действий со стороны посторонних лиц не имеется.