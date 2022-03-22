В посёлке Шабровском загорелся ангар со строительной техникой

Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Фото: ИА "Ночные новости"

В 19:06 свердловские спасатели получили сообщение о возгорании в ангаре на железнодорожном переезде в Северо-Шабровском карьере. Площадь пожара составила 900 квадратных метров.

Прибывшие на место огнеборцы установили, что причиной пожара стала строительная техника, находившаяся в ангаре. Ликвидация огня осложнялась плотным задымлением. Пожар удалось локализовать в 20:16, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фото: ИА "Ночные новости"

Сейчас огнеборцы предпринимают меры по ликвидации открытого горения. Для борьбы с огнём были привлечены 43 члена личного состава и 14 единиц спецтехники. Пострадавших в результате пожара нет.