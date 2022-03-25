В Екатеринбурге в ДТП пострадала семья с ребёнком

Всего за 24 марта в уральской столице зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими, в которых 5 человек получили травмы. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге столкнулись Mazda CX-5 и Toyota Camry. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры второго автомобиля — 2-летний ребёнок и его родители.

Мальчик на скорой с ушибами мягких тканей головы доставлен в ДГКБ №9. 29-летняя женщина и 31-летний мужчина — в ГКБ №36, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

По предварительным данным, накануне поздно вечером автомобиль Mazda CX-5 при повороте налево на регулируемом перекрёстке Академика Шварца — Самоцветный бульвар не пропустил Toyota Camry, который ехал со встречного направления прямо. По словам водителя первой машины, он поворачивал на жёлтый сигнал светофора и не увидел приближающийся транспорт.

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

На месте происшествия были проведены замеры, составлены процессуальные документы. Установлено, что ребёнок перевозился без детского удерживающего устройства. В отношении водителя Toyota составлено постановление об административном правонарушении по двум статьям, связанным с нарушением правил перевозки и применения ремней безопасности. В отношении виновника аварии составлено постановление об административном правонарушении по трём статьям, в том числе за нарушение правил проезда перекрёстков.

Всего за 24 марта в уральской столице зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими, в которых 5 человек получили травмы.