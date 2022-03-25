В Невьянске на территории хлебокомбината произошёл крупный пожар

Угрозы распространения пожара на соседние строения нет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня в Невьянске на территории хлебокомбината, расположенного на улице Попова, произошёл пожар. Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 11:05.

К месту происшествия на восьми машинах отправились 26 спасателей. В ходе разведки они обнаружили, что горят кубовые контейнеры с маслом в маслоцехе. В 11:40 пожар удалось локализовать на площади 500 кв. м.

"Тушение осложняется высокими температурами, угрозой розлива масла и сильным задымлением. <...> Огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации открытого горения", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Отмечается, что на месте происшествия развернут и функционирует штаб пожаротушения. Угрозы распространения пожара на соседние строения нет. Информации о пострадавших не поступало.