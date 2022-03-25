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Общество / Происшествия
25 марта 2022, 14:53

В Екатеринбурге группа подростков избила 14-летнего школьника

полицейский

В полиции заявили, что информация о якобы орудующей в Верх-Исетском районе банде подростков не соответствует действительности. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге учащиеся школы № 141 избили своего сверстника. Инцидентом заинтересовалась полиция, следственный комитет и прокуратура.

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, личности всех участников конфликта уже установлены. Сейчас выясняются обстоятельства и причины произошедшего. После инцидента несовершеннолетних могут поставить на профилактический учёт.

Там также заявили, что информация о якобы орудующей в Верх-Исетском районе банде подростков не соответствует действительности.

Проверка также проводится СУ СКР Свердловской области. Сотрудниками ведомства принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев конфликта. Выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшего.

По уточнённым данным пресс-службы региональной прокуратуры, сразу несколько подростков 2007 года рождения с различными травмами обратились в медучреждение. Один из них находится в больнице, где ему оказывается помощь. В связи с ненадлежащей профилактической работой с учащимися руководителям школы внесено представление.

"Проведение доследственной проверки органами предварительного расследования, а также рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры района", – говорится в сообщении.

Областная газета Свердловской области

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