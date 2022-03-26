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26 марта 2022, 09:42

В Екатеринбурге водитель BMW насмерть сбил 11-летнюю девочку

Реанимация

Девочка получила травмы, несовместимые с жизнью, и погибла до приезда скорой помощи. Фото: Галина Соловьёва

В пятницу, 25 марта, на перекрёстке улиц 2-я Новосибирская — Эскадронная произошло ДТП, в котором погибла девочка, возвращавшаяся из школы домой. Сотрудники ГИБДД и следователи проводят экспертизу для принятия решения в отношении участников аварии.

Как сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу, водитель автомобиля Mazda 3, выезжая с улицы Эскадронной на 2-ю Новосибирскую, создал помеху автомобилю для движения BMW, из-за чего водитель последней выехал за пределы проезжей части и сбил ребёнка. Девочка получила травмы, несовместимые с жизнью, и погибла до приезда скорой помощи. Ребёнок ждал своего автобуса на остановке.

По словам водителя BMW, он двигался по улице 2-й Новосибирской со стороны улицы Умельцев в сторону улицы Санаторной со скоростью около 60 км/ч. Неожиданно со второстепенной дороги с правой стороны выехала машина Mazda 3, не предоставив преимущества в движении. Водитель BMW, уходя от столкновения, не справился с управлением и сбил девочку.

По факту ДТП проведут следствие, сделают все необходимые экспертизы для принятия мотивированного решения. Позже водителя красной Mazda 3 удалось найти, однако ГИБДД по-прежнему ищет очевидцев аварии. Инспекторы просят откликнуться по телефону: 8 (908) 632-43-67.

Областная газета Свердловской области

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