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26 марта 2022, 11:52

Минувшей ночью в центре Екатеринбурга произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека

Авария

За рулём Kia находился 24-летний екатеринбуржец со стажем вождения 3 года. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Авария, в которой пострадали 4 человека, произошла около 1:30 в Екатеринбурге возле дома № 83 на улице Малышева. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

По информации ГИБДД, водитель Kia Rio проехал перекрёсток Малышева — Бажова на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Tuareg, который отбросило на фасад здания. Водитель и два пассажира Kia, а также водитель Volkswagen получили травмы различной степени тяжести.

За рулём Kia находился 24-летний екатеринбуржец со стажем вождения 3 года. За это время он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 35 раз, сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно следовать требованиям сигналов светофора и быть внимательными при проезде перекрёстков.

Областная газета Свердловской области

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