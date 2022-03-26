Глава СКР взял на контроль расследование ДТП с погибшей девочкой в Екатеринбурге

Ситуация поставлена на контроль в Центральном аппарате СК РФ. Фото: сайт Кремля

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования инцидента с погибшей в ДТП 11-летней екатеринбурженкой. Ситуация поставлена на контроль в Центральном аппарате СК РФ.

Ранее "ОГ" сообщала, что 25 марта на перекрёстке улиц 2-й Новосибирской — Эскадронной произошло ДТП, в котором погибла девочка, возвращавшаяся из школы домой. Водитель автомобиля Mazda 3, выезжая с улицы Эскадронной на 2-ю Новосибирскую, создал помеху для движения автомобилю BMW, из-за чего водитель последней выехал за пределы проезжей части и сбил ребёнка. Девочка скончалась до приезда скорой помощи.

"По данному факту Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Дмитриевичу Надбитову доложить о произошедшем", — сообщается на сайте СК РФ.

По факту ДТП проведут следствие и все необходимые экспертизы для принятия мотивированного решения.