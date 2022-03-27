Один человек пострадал при стрельбе в центре Екатеринбурга

Стрелок со своими приятелями быстро покинули место происшествия на машине. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня утром у бара в центре уральской столицы произошёл конфликт со стрельбой. Один человек был ранен.

Инцидент "Областной газете" прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

"По предварительным данным, примерно за 30-40 минут до сработки сигнализации в увеселительное заведение пытался пройти гражданин, чьё поведение вызвало подозрения у охраны. В результате внутрь он не попал, а через некоторое время вернулся, вооруженный травматическим пистолетом и в сопровождении компании мужчин. Произошел конфликт, который закончился стрельбой. Получил ранения один из посетителей бара, житель Екатеринбурга 1973 года рождения. Он был доставлен для оказания медицинской помощи в больницу с ранением в области бедра, руки, груди. Госпитализация ему, к счастью, не потребовалась", – рассказал Валерий Горелых.

Известно, что стрелок со своими приятелями быстро покинули место происшествия на машине. Сейчас их разыскивают. Им рекомендуют добровольно прийти в полицию, сдать оружие и дать необходимые показания.

9 марта "Облгазета" писала о том, что в пивном баре в Арамиле открыли стрельбу. Один потерпевший был госпитализирован с пулевыми ранениями живота. По одной из версий, между мужчинами произошла банальная ссора из-за неосторожно брошенной фразы.