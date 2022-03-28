В свердловской деревне полыхал досуговый центр

Сегодня ночью в деревне Озерки Таборинского района загорелось здание досугового центра, расположенного на улице Центральная. К месту происшествия на пяти спецмашинах выезжали 24 огнеборца.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, тушение пожара осложнялось ветреной погодой. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям здания.
Благодаря слаженным действиям подразделений пожарной охраны в 06:30 огонь удалось локализовать на площади 300 квадратных метров. В 08:15 открытое горение было ликвидировано. В настоящее время проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.
Информации о пострадавших не поступало. Причину пожара будут устанавливать пожарные дознаватели.