В свердловской деревне полыхал досуговый центр

Причину пожара будут устанавливать пожарные дознаватели. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в деревне Озерки Таборинского района загорелось здание досугового центра, расположенного на улице Центральная. К месту происшествия на пяти спецмашинах выезжали 24 огнеборца.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, тушение пожара осложнялось ветреной погодой. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям здания.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Благодаря слаженным действиям подразделений пожарной охраны в 06:30 огонь удалось локализовать на площади 300 квадратных метров. В 08:15 открытое горение было ликвидировано. В настоящее время проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.

Информации о пострадавших не поступало. Причину пожара будут устанавливать пожарные дознаватели.