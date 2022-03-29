В Екатеринбурге росгвардейцы потушили загоревшуюся "Ниву"

Мужчина поблагодарил росгвардейцев и остался дожидаться автоэвакуатор. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Викулова загорелся автомобиль "Нива". Из-под капота машины валил густой дым.

Это заметили старший сержант полиции Эдуард Сиражев и сержант полиции Егор Баранников, которые патрулировали улицы города. С помощью снега и штатных огнетушителей, находившихся в патрульной машине, бойцы помогли автовладельцу ликвидировать возгорание. Благодаря их помощи удалось не допустить воспламенения бензобака.

По словам водителя, дым из-под капота появился внезапно, после посещения автомойки. Предполагается, что произошло короткое замыкание, которое могла спровоцировать вода, попавшая в электрооборудование отечественного внедорожника.

Мужчина поблагодарил росгвардейцев и остался дожидаться эвакуатор, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.