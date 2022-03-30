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Общество / Происшествия
30 марта 2022, 09:19

На ЕКАДе перевернулся автомобиль, разыскиваются очевидцы

В перевёрнутой машине пострадали двое человек. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В перевёрнутой машине пострадали двое человек. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Два человека пострадали в ДТП на 61-м км Екатеринбургской кольцевой автодороги. Автомобиль ВАЗ-2112 наехал на ограждение и опрокинулся. Со слов водителя, виновником стал резко выехавший и затормозивший кроссовер светлого цвета.

Установлено, что ВАЗ-2112 ехал по ЕКАД со стороны Чусовского тракта в сторону Московского тракта. Управлявшая им 28-летняя девушка не успела запомнить марку и госномер кроссовера, вылетевшего перед ней при перестроении в правую полосу. Его водитель покинул место аварии после того, как узнал, что все живы.

В результате опрокидывания машины пострадали 19-летние девушка и молодой человек. Они госпитализированы с травмами головы.

"Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителя кроссовера светлого цвета, а также очевидцев данного происшествия позвонить по телефону +7 908 632 43 67. Конфиденциальность гарантируется", — сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу.

Областная газета Свердловской области

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