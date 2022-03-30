В Екатеринбурге на школьника рухнула конструкция детской площадки

Мать ребёнка обратилась с заявлением в полицию. Фото: Галина Соловьёва

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга на 11-летнего мальчика обрушилась конструкция детской площадки. Инцидентом заинтересовались в прокуратуре, полиции и следственном комитете.

По предварительным данным сотрудников свердловского СКР, падение металлической конструкции на ребёнка произошло, когда он находился на качелях на детской площадке, расположенной по улице Таганской. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь.

Как сообщили "Областной газете" в отделении по связям со СМИ УМВД города, мать ребёнка обратилась с заявлением в отдел полиции № 14. По факту происшествия проводится проверка. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение.

Проверку проводит и прокуратура района, где произошёл несчастный случай. Об этом изданию сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Свердловской области.