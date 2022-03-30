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30 марта 2022, 20:30

Два подростка потушили Вечный огонь в Екатеринбурге

Вечный огонь

Подросткам может грозить уголовная ответственность по статье 214 УК РФ (вандализм). Фото: Станислав Савин

Два подростка — девушка и парень — потушили Вечный огонь на мемориале жертвам политических репрессий в Екатеринбурге. Им может грозить уголовная ответственность по статье 214 УК РФ (вандализм).

Информация об инциденте поступила в городской отдел полиции № 8 около 17:00 — группа быстрого реагирования оперативно задержала хулиганов.

"Задержанными оказались девушка по имени Ольга и её знакомый по имени Владислав — учащийся вечерней школы. Девушка нигде не учится и не работает, воспитывается в полной семье, а парень — только матерью. Юная почитательница TikTok якобы неожиданно вспомнила видеоролик про Вечный огонь. Ей пришла в голову идея проверить, насколько он вечный. Подростки бросили на огонь комок снега, отчего огонь тут же погас. Компания спешно ретировалась", — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Он также добавил, что у обоих подростков уже были проблемы из-за неподобающего поведения: молодого человека поймали на краже из магазина, а девушку задерживали за драку. С хулиганами работают полицейские из подразделения по делам несовершеннолетних и сыщики.

По словам Валерия Горелых, после изучения записей с камер видеонаблюдения будет рассматриваться вопрос о возможности возбуждения уголовного дела по статье 214 УК РФ, а также о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

Областная газета Свердловской области

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