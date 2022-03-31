В Екатеринбурге перекрыли улицу Малышева из-за тушения пожара

По ул. Малышева разлилась холодная вода во время тушения огня. Фото: отделение пропаганды ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге ранним утром 31 марта перекрыли ул. Малышева от Студенческой до Комсомольской. Это связано с тушением пожара в здании на Малышева, 133.

О временном перекрытии движения водителей около 7:00 предупредили в ГИБДД.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании в здании на ул. Малышева, 133 поступило в диспетчерскую в 4:20. На место выехали 22 спасателя на 8 спецмашинах.

"Прибывшие пожарные подразделения установили, что горит мансардный этаж 3-этажного административного здания. Тушение пожара осложняется конструктивными особенностями здания и отсутствием подъездных путей для высотной техники. Информации о пострадавших не поступало. В 6:55 огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 200 квадратных метров", – рассказали в МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Очевидцы сообщили "Областной газете", что в загоревшемся здании располагаются, в том числе, букмекерская контора и магазин автозапчастей. Обрушилась кровля. В ходе тушения огня по ул. Малышева разлилась холодная вода.

В районе ул. Комсомольская сейчас образовалась пробка в сторону центра города. Стоят машины и трамваи.

Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу