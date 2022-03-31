Екатеринбуржцы не могут выехать с ЖБИ из-за пожара

Причиной заторов стал пожар. Фото: Полина Зиновьева

Из-за пожара на улице Малышева в Екатеринбурге образовалась серьёзная пробка. Жители ЖБИ не могут выехать в сторону центра города.

По данным сервиса Яндекс.Карты, стоят все улицы микрорайона, в том числе Владимира Высоцкого, который переходит в Малышевский мост и Малышева. Также стоят дублёр Сибирского тракта, Комсомольская, переулок Базовый.

Фото: Яндекс.Карты

Причиной затора стал пожар. Возгорание произошло в здании на ул. Малышева, 133 ранним утром.

Фото: Полина Зиновьева

Из-за этого сотрудники ГИБДД перекрыли улицу, заезд на Студенческую.

Фото: Нина Георгиева

В плотной пробке стоят автолюбители. Трамваи по той же причине перестали ходить.

Фото: Полина Зиновьева

Люди толпами идут в сторону центра города. В их рядах оказался фотокорреспондент "Областной газеты".

Фото: Полина Зиновьева

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, в 08:09 открытое горение на пожаре было ликвидировано. Сейчас огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.

Фото: Полина Зиновьева

Общая ситуация на дорогах уральской столицы оценивается в 8 баллов.