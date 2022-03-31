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Общество / Происшествия
31 марта 2022, 10:07

В Нижнем Тагиле после столкновения с деревом погибли водитель и пассажир внедорожника

ДТП

По факту ДТП проводится расследование. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня ночью в Нижнем Тагиле у дома № 57А по улице Балакинская произошло ДТП. 20-летний водитель Mitsubishi Pajero Sport не справился с управлением, въехал в дерево, после чего автомобиль опрокинулся.

От полученных травм водитель и пассажир внедорожника скончались на месте происшествия. Установлено, что у автолюбителя не было прав, а машина принадлежала его матери. В момент аварии погибшие не были пристёгнуты ремнями безопасности. В каком состоянии молодой человек сел за руль, будет установлено после проведения соответствующей экспертизы.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы МУ МВД России "Нижнетагильское". Они осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. В настоящее время по факту ДТП проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина случившегося.

В УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области напоминают, что за езду без прав грозит административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Во время движения обязательно использовать ремни безопасности во избежание получения серьёзных травм.

Областная газета Свердловской области

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