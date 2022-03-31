В Екатеринбурге случился транспортный коллапс

Сегодня утром жители ЖБИ не могли выехать из микрорайона. Фото: Полина Зиновьева

В последний мартовский день в Екатеринбурге произошёл транспортный коллапс. На дорожную ситуацию повлияли гололёд, ремонты и даже пожар.

"Областная газета" уже рассказывала о возгорании здания на ул. Малышева, 133, из-за которого образовалась огромная пробка. Жители ЖБИ не могли выехать из микрорайона. Встали машины и трамваи. Пассажирам общественного транспорта пришлось идти пешком.

Также наши читатели сообщали о серьёзных заторах при выезде из Академического. Пробка также образовалась на Кольцовском тракте (в сторону центра). Екатеринбуржец заявил изданию, что на Россельбане ему пришлось стоять 1,5 часа. Обычно дорога по этому участку занимает 30 минут.

По данным сервиса Яндекс.Карты, на улице Луганская ведутся дорожные работы. При этом ранее сообщалось, что они стартуют с 10 апреля и продлятся до 31 августа.

Фото: предоставлено читателем "ОГ"

Пробка из-за ремонта также возникла на ул. Щербакова. Утром дорожная ситуации в городе оценивалась в 8 баллов, тогда карты фиксировали несколько дорожно-транспортных происшествий. Сейчас проехать стало проще, но не везде.

Усугубляет ситуацию и гололёд. Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга предостерегает автолюбителей от опасных манёвров на дорогах и настоятельно рекомендует водителям двигаться со скоростью, соответствующей дорожным и метеорологическим условиям.

Как сообщили "Облгазете" в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, минувшей ночью на 330 км автодороги Пермь – Екатеринбург водитель "КамАза" не учёл дорожные и метеорологические условия, допустил занос машины с наездом на разделительное ограждение. В результате аварии никто не пострадал.

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