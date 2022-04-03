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Общество / Происшествия
3 апреля 2022, 09:17

В Свердловской области в ДТП с КамАЗом погибли три человека

ДТП

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Накануне вечером на 9-м километре автодороги посёлок Белоярский — Некрасова произошло ДТП. Водитель Hyundai не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с КамАЗом.

В результате аварии погибли три человека: водитель и пассажиры легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Установлено, что водитель грузовика 1990 года рождения был трезв. У мужчины 1952 года рождения, который вёл Hyundai, возьмут кровь на анализ в больнице. По результатам будет установлено, находился ли он в нетрезвом состоянии. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей в период неблагоприятных погодных условий соблюдать скоростной режим, не совершать опасных манёвров.

Вчера вечером на территории региона произошло ещё дорожно-транспортное происшествие. На 230-м км автодороги Пермь — Екатеринбург водитель грузовика Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с DAF. В прицепе первой машины находилось 13 тонн пива, в прицепе второй —15 тонн пельменей. Обе автомашины допустили съезд с проезжей части. Погибших нет.

Областная газета Свердловской области

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