В Свердловской области в ДТП с КамАЗом погибли три человека

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Накануне вечером на 9-м километре автодороги посёлок Белоярский — Некрасова произошло ДТП. Водитель Hyundai не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с КамАЗом.

В результате аварии погибли три человека: водитель и пассажиры легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Установлено, что водитель грузовика 1990 года рождения был трезв. У мужчины 1952 года рождения, который вёл Hyundai, возьмут кровь на анализ в больнице. По результатам будет установлено, находился ли он в нетрезвом состоянии. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей в период неблагоприятных погодных условий соблюдать скоростной режим, не совершать опасных манёвров.

Вчера вечером на территории региона произошло ещё дорожно-транспортное происшествие. На 230-м км автодороги Пермь — Екатеринбург водитель грузовика Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с DAF. В прицепе первой машины находилось 13 тонн пива, в прицепе второй —15 тонн пельменей. Обе автомашины допустили съезд с проезжей части. Погибших нет.