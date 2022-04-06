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6 апреля 2022, 12:00

Подросток из Нижнего Тагила рассказал подробности скандала с кондуктором

пассажиры трамвая

Как стало известно, мальчик доехал до своей остановки. Фото: Галина Соловьёва

Стали известны подробности инцидента в трамвае № 10 в Нижнем Тагиле. 12-летнему мальчику не хватило двух рублей, чтобы заплатить за проезд.

Мужчина-кондуктор попытался выставить безбилетника на улицу. Это произошло 3 апреля. Уже на следующий день по сообщению о высадке ребёнка прокуратурой и следственным комитетом были организованы проверки.

Сам же мальчик рассказал, что он и его подруга сели в трамвай на "Ильича". А на остановке "Пихтовые горы" кондуктор попытался его высадить. Однако пассажиры за него заступились, женщина добавила недостающие 2 рубля.

"После этого кондуктор больше нас не трогал, мы спокойно доехали до своей остановки. Мне очень стыдно! Я не хочу, чтобы из-за моей необдуманной выходки наказали человека. Жалобу на кондуктора я написал на эмоциях, не подумав о последствиях. Очень прошу простить меня", — заявил редакции сообщества "Инцидент Нижний Тагил" Никита.

Напомним, с 1 мая 2021 года ни перевозчик, ни контролёр, если несовершеннолетний едет один и ему не хватает денег на проезд, не имеют права на подобные действия. Соответствующие изменения внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Согласно введённой за данное правонарушение ответственности, водителям общественного транспорта грозит штраф до 5 тысяч рублей, а кондукторам – от 20 до 30 тыс. рублей. Штрафы назначаются, только если с ребёнком, которого высадили, ничего не случится. В противном случае наступит ответственность по УК РФ.

Областная газета Свердловской области

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