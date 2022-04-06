Темы дня

Общество / Происшествия
6 апреля 2022, 13:00

На Урале закрыли спорткомплекс после отравления детей хлором

  Юлия Пастух
Бассейн

В помещении водоподготовки смешались реагенты для добавления в воду бассейна, что привело к выделению хлора. Фото: Алексей Кунилов

Сотрудники Роспотребнадзора проверили спорткомплекс "Олимп" в Каменске-Уральском, из которого госпитализировали детей с отравлением хлором.

31 марта из детской городской больницы поступил экстренный сигнал о регистрации двух случаев отравления детей. Их госпитализировали с резью и гиперемией глаз, общим ухудшением самочувствия после футбольной тренировки. 1 и 4 апреля дети были выписаны из больницы.

В ходе проверки выяснилось: в помещении водоподготовки смешались реагенты для добавления в воду бассейна. Это привело к обильному выделению хлора и дальнейшему его поступлению через вентиляцию в помещения бассейна, спортивного зала и раздевалок. Исследования проб воды и воздуха показали превышение гигиенических нормативов по содержанию хлора, передаёт пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

Работа СК "Олимп" на данный момент приостановлена по решению его руководителя. В суд направлен протокол о временном запрете деятельности спорткомплекса. Виновные будут привлечены к административной ответственности. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.04.2022, 17:17 / Общество
Правительство РФ вводит упрощённый порядок признания зарубежных дипломов об образовании
06.04.2022, 16:40 / Общество
Госдума РФ приняла закон о наказании за сравнение СССР с нацистской Германией
06.04.2022, 16:31 / Общество
Майские праздники в России хотят продлить до 10 дней
06.04.2022, 16:05 / Общество
Поклонник лотерей из Свердловской области впервые выиграл крупный приз
06.04.2022, 15:16 / Общество
Умер Владимир Жириновский