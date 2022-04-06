На Урале закрыли спорткомплекс после отравления детей хлором

В помещении водоподготовки смешались реагенты для добавления в воду бассейна, что привело к выделению хлора. Фото: Алексей Кунилов

Сотрудники Роспотребнадзора проверили спорткомплекс "Олимп" в Каменске-Уральском, из которого госпитализировали детей с отравлением хлором.

31 марта из детской городской больницы поступил экстренный сигнал о регистрации двух случаев отравления детей. Их госпитализировали с резью и гиперемией глаз, общим ухудшением самочувствия после футбольной тренировки. 1 и 4 апреля дети были выписаны из больницы.

В ходе проверки выяснилось: в помещении водоподготовки смешались реагенты для добавления в воду бассейна. Это привело к обильному выделению хлора и дальнейшему его поступлению через вентиляцию в помещения бассейна, спортивного зала и раздевалок. Исследования проб воды и воздуха показали превышение гигиенических нормативов по содержанию хлора, передаёт пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

Работа СК "Олимп" на данный момент приостановлена по решению его руководителя. В суд направлен протокол о временном запрете деятельности спорткомплекса. Виновные будут привлечены к административной ответственности.