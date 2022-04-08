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8 апреля 2022, 09:37

На Сортировке нетрезвый водитель сбил 8-летнего ребёнка

ДТП

Госавтоинспекция призывает водителей не садиться за руль в состоянии опьянения. Фото отделения пропаганды БДД ОГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге автомобиль ВАЗ-21114 наехал на 8-летнего ребёнка, переходившего по регулируемому пешеходному переходу возле дома № 7а по улице Пехотинцев. В результате аварии мальчик с ушибами доставлен в лечебное учреждение.

По данным отделения пропаганды БДД ОГИБДД Екатеринбурга, у 28-летнего водителя ВАЗ были выявлены внешние признаки опьянения. Это подтвердило медосвидетельствование – 0,82 мг/л в выдыхаемом воздухе. При этом ранее мужчина уже привлекался к ответственности за управление в нетрезвом виде. Теперь ему грозит уголовная ответственность. Кроме того, в отношении екатеринбуржца составлены административные материалы за непристёгнутый ремень и за отсутствие страхового полиса ОСАГО.

На месте происшествия автоинспекторами проведены замеры, опрошены участники, выясняются все обстоятельства произошедшего. Также проводится административное расследование, в ходе которого будет установлено, на какой сигнал двигались водитель и пешеход, степень виновности участников происшествия.

Госавтоинспекция призывает водителей не садиться за руль в состоянии опьянения. За нетрезвое вождение водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет, а за повторное управление в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена уже уголовная ответственность.

Сообщать о нетрезвых водителях можно в дежурную часть полиции по телефону 02, единую диспетчерскую службу 112 или ближайшим экипажам ДПС.

Областная газета Свердловской области

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