В Екатеринбурге на площади 250 "квадратов" полыхает барак

Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации пожара. Фото: Галина Соловьёва

Екатеринбургские огнеборцы ликвидируют пожар на Уралмаше. Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 15:36.

К месту происшествия на 6 спецмашинах выехали 19 пожарных. Установлено, что по адресу ул. 40-летия Октября, 35 полыхает расселённый 2-этажный деревянный дом барачного типа. Площадь пожара составляет 250 "квадратов".

"Быстрому распространению огня способствуют деревянные конструкции здания", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Отмечается, что угрозы распространения на соседние здания нет, информации о пострадавших не поступало. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации пожара.

Внимание! По данным отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, из-за пожара автоинспекторы перекрыли ул. 40-летия Октября.

В 17:20 огнеборцы локализовали пожар. По уточненной информации его площадь составила 200 квадратных метров.

Новость дополнена в 17:24.