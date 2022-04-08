В Екатеринбурге на улице Декабристов погиб работник стройплощадки

Речь идёт о стройплощадке ЖК "Архитектон", который расположится на месте снесённого здания ПРОМЭКТа. Фото: проект АБ ARCHINFORM

В Екатеринбурге на стройплощадке будущего жилого комплекса на ул. Декабристов (застройщик — корпорация "Маяк") погиб рабочий. Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга организовала проверку.

Речь идёт о стройплощадке ЖК "Архитектон", который расположится на месте снесённого здания ПРОМЭКТа. Жилищный комплекс планируют завершить к концу 2023 года.

Инцидент произошёл днём 8 апреля. По предварительной информации, на мужчину упал с высоты незакреплённый предмет — работник скончался на месте. Пресс-служба прокуратуры Свердловской области отмечает, что строитель был в каске, но его это не спасло.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению федерального закона об охране труда при выполнении строительных работ, а также установят, кто был ответственен за соблюдение техники безопасности на стройплощадке. На место происшествия выезжала зампрокурора района Оксана Амелина.

По итогам проверочных мероприятий при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.