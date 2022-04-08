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8 апреля 2022, 17:07

В Екатеринбурге на улице Декабристов погиб работник стройплощадки

ЖК "Архитектон"

Речь идёт о стройплощадке ЖК "Архитектон", который расположится на месте снесённого здания ПРОМЭКТа. Фото: проект АБ ARCHINFORM

В Екатеринбурге на стройплощадке будущего жилого комплекса на ул. Декабристов (застройщик — корпорация "Маяк") погиб рабочий. Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга организовала проверку.

Речь идёт о стройплощадке ЖК "Архитектон", который расположится на месте снесённого здания ПРОМЭКТа. Жилищный комплекс планируют завершить к концу 2023 года.

Инцидент произошёл днём 8 апреля. По предварительной информации, на мужчину упал с высоты незакреплённый предмет — работник скончался на месте. Пресс-служба прокуратуры Свердловской области отмечает, что строитель был в каске, но его это не спасло.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению федерального закона об охране труда при выполнении строительных работ, а также установят, кто был ответственен за соблюдение техники безопасности на стройплощадке. На место происшествия выезжала зампрокурора района Оксана Амелина.

По итогам проверочных мероприятий при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Областная газета Свердловской области

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