Два человека погибли в ДТП с грузовиками на Урале

У погибшего автолюбителя будет взят анализ крови в больнице, по результатам будет установлено, находился ли водитель в нетрезвом состоянии. Фото: пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области выясняются обстоятельства двух ДТП, в результате которых погибли 2 человека. Обе аварии произошли на трассах.

Первое дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером на 261 километре автодороги Пермь — Екатеринбург. По предварительным данным, грузовик Mercedes-Benz с полуприцепом наехал на мужчину-пешехода. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи.

Установлено, что погибший ехал с двумя попутчиками на "УАЗ-Патриот" из Санкт-Петербурга в столицу Урала. Мужчина выходил по личным причинам, а при возвращении в машину был сбит. Водитель грузовика пояснил, что увидел пешехода, но затормозить не успел.

На месте аварии сотрудниками ГИБДД и следственно-оперативной группой проведены замеры, составлены процессуальные документы, опрошены участники и очевидцы ДТП. По факту аварии проводится проверка, рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Второе ДТП произошло около 01.00 9 апреля на 26 км федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень. Автомобиль ZAZ Chance врезался в стоящий Volvo с полуприцепом. Водитель легковушки скончался. Известно, что его машина не состояла на госучёте.

Водитель грузового автомобиля пояснил, что, включив аварийную сигнализацию и выставив знак аварийной остановки, менял лопнувшее колесо. Спустя несколько минут услышал громкий звук и удар. Подойдя к легковому автомобилю, увидел, что человек за рулём не подает признаков жизни, после чего вызвал скорую и сотрудников полиции. У погибшего автолюбителя будет взят анализ крови в больнице, по результатам будет установлено, находился ли водитель в нетрезвом состоянии.