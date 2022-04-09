В Екатеринбурге в ДТП со скорой пострадали два врача

При приближении спецмашин с включёнными спецсигналами необходимо уступать дорогу для обеспечения их беспрепятственного проезда, снижать скорость и не совершать обгон. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на ул. Машиностроителей, 45 произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Спецмашина проезжала перекрёсток с включённым проблесковым маячком и звуковым сигналом.

По предварительной информации, при пересечении перекрёстка произошло столкновение с Honda. В результате 2 врача получили травмы различной степени тяжести.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе дознания, уточнили в отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Напомним, при приближении спецмашин с включёнными спецсигналами необходимо уступать дорогу для обеспечения их беспрепятственного проезда, снижать скорость и не совершать обгон.

Читайте также:

Два человека погибли в ДТП с грузовиками на Урале.