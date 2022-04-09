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9 апреля 2022, 18:14

В Екатеринбурге в ДТП со скорой пострадали два врача

ДТП со скорой

При приближении спецмашин с включёнными спецсигналами необходимо уступать дорогу для обеспечения их беспрепятственного проезда, снижать скорость и не совершать обгон. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на ул. Машиностроителей, 45 произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Спецмашина проезжала перекрёсток с включённым проблесковым маячком и звуковым сигналом.

По предварительной информации, при пересечении перекрёстка произошло столкновение с Honda. В результате 2 врача получили травмы различной степени тяжести.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе дознания, уточнили в отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Напомним, при приближении спецмашин с включёнными спецсигналами необходимо уступать дорогу для обеспечения их беспрепятственного проезда, снижать скорость и не совершать обгон.

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Областная газета Свердловской области

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