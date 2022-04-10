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10 апреля 2022, 09:56

Минувшей ночью пожар в многоэтажке на Эльмаше выгнал на улицу 70 человек

Пожар

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сообщение о возгорании на улице Красных Командиров в Екатеринбурге поступило около 22:00. Огнём была охвачена квартира на 10-м этаже 13-этажного дома.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. По приезде спасатели эвакуировали по лестничным маршам 70 жильцов, включая 12 детей. Ещё 13 человек были спасены звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Причины возгорания устанавливаются.

Огонь удалось локализовать в 22:16, ещё через 12 минут было ликвидировано открытое горение. В 23:37 были завершены проливка и разбор сгоревших конструкций. В тушении пожара были задействованы 28 человек личного состава и 8 единиц спецтехники. 

Областная газета Свердловской области

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Минувшей ночью пожар в многоэтажке на Эльмаше выгнал на улицу 70 человек