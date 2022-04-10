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Общество / Происшествия
10 апреля 2022, 18:33

В свердловском посёлке насмерть разбился 34-летний мотоциклист

Мотоцикл

Отмечается, что и мотоциклист, и его пассажирка ехали без шлемов и защитной экипировки, из-за чего и получили столь тяжёлые травмы. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В посёлке Колпаковка Шалинского района Свердловской области произошло ДТП с участием 34-летнего мужчины за рулём мотоцикла "Минск 112" и автомобиля Nissan Almera. Мотоциклист скончался на месте от полученных травм.

По предварительным данным, водитель мотоцикла допустил выезд на встречную полосу и лобовое столкновение с автомобилем Nissan.

"В результате аварии водитель мотоцикла "Минск 112" от полученных травм скончался на месте происшествия, его пассажирка, женщина 1994 г. р., с переломом таза, сочетанной травмой, сотрясением головного мозга и признаками опьянения госпитализирована в хирургическое отделение Шалинской ЦГБ", — сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Отмечается, что и мотоциклист, и его пассажирка ехали без шлемов и защитной экипировки, из-за чего и получили столь тяжёлые травмы. Водитель автомобиля в аварии не пострадал.

Полиция установила, что погибший мужчина проживал в посёлке Колпаковка, прав на управление мотоциклом он не имел, а сам транспорт был не зарегистрирован. При этом ранее к административной ответственности за нарушение ПДД он не привлекался. Пассажирка мотоцикла пояснила сотрудникам ГИБДД, что перед поездкой она вместе с мужчиной выпили 1,5 литра пива у родственников, после чего направились в гости.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа провели процессуальные действия, установили личности участников ДТП и отправили мотоцикл на спецстоянку. По результатам медосвидетельствования опьянение у водителя Nissan Almera не установлено. 

Областная газета Свердловской области

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