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13 апреля 2022, 09:07

В Екатеринбурге в ДТП на Шефской погибли два человека

ДТП

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге около дома № 2б на улице Шефской произошло смертельное ДТП. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По предварительной информации, накануне поздно вечером водитель автомобиля Toyota Corolla не обеспечил боковой интервал и столкнулся по касательной с попутно движущимся Peugeot 308, после чего выехал на встречку и врезался в КАМАЗ. В результате аварии водитель и пассажир первой машины погибли на месте до приезда скорой. Личности  устанавливаются.

Ещё одно дорожно-транспортное происшествие произошло 12 апреля в 19:50 на 13 км Полевского тракта. Предварительно известно, что Lada Vesta при совершении разворота в запрещённом для этого месте столкнулась с грузовиком. В результате погиб водитель легковушки.

По данным отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, на местах аварии работали автоинспекторы и следственно-оперативная группа. Устанавливаются точные причины происшествий.

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Областная газета Свердловской области

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