В Екатеринбурге спасли нетрезвого мужчину, провалившегося под лёд

Выход на лёд городского пруда опасен для жизни. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Житель Екатеринбурга провалился под лёд на городском пруду. Игнорируя запрещающие аншлаги, он отправился на противоположный берег реки Исети.

Мужчина дошёл до середины пруда и провалился под лёд. На помощь ему пришли спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. При помощи спинального щита они добрались до пострадавшего и вытащили его.

На берегу мужчину передали бригаде скорой помощи. Медики диагностировали у гражданина сильное переохлаждение и состояние алкогольного опьянения. Пострадавший госпитализирован в медучреждение.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области в очередной раз напоминают, что выход на лёд городского пруда опасен для жизни.

Кстати, выход на лёд под запрещающие знаки грозит штрафом до 5 тысяч рублей. На Среднем Урале 1 апреля стартовала профилактическая акция “Опасный лёд”, в ходе которой будут проводиться профилактические рейды по водоёмам региона.

Ранее "Областная газета" писала, что на акватории городского пруда под лёд провалились два екатеринбуржца.