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Общество / Происшествия
13 апреля 2022, 14:43

Спасатели на вертолёте эвакуировали со льдины двух рыбаков

спасательная операция МЧС

Не стоит выходить на весенний лёд. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Среднеуральске на Исетском озере спасли двух рыбаков. Для этого потребовалось привлечь вертолёт Ми-8 МЧС России.

Известно, что рыбаки провалились под лёд, но смогли выбраться на льдину. Прибывшие за ними на надувной резиновой лодке спасатели попытались доставить пострадавших к берегу. Однако из-за неустойчивого ледового покрова продвижение к суше оказалось невозможно, было принято решение о привлечении вертолёта.

С помощью спускового роликового устройства рыбаки были подняты на борт и направлены в аэропорт Кольцово. Состояние мужчин удовлетворительное. Всего к спасательной операции привлекались 14 человек и 4 единицы спецтехники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Добавим, накануне в Екатеринбурге спасли нетрезвого мужчину, провалившегося под лёд.

Областная газета Свердловской области

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