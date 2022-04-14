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Общество / Происшествия
14 апреля 2022, 09:13

Под утро в свердловском селе сгорели две бани и два гаража

пожар

Площадь пожара составила 100 квадратных метров.  Фото: Галина Соловьёва

В селе Крылово Красноуфимского городского округа произошёл пожар. Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 4:13.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, на улице Гагарина сгорели две бани, надворные постройки, два гаража и автомобиль Opel Kadett. К месту происшествия на 4 спецмашинах выезжали 13 спасателей, в том числе добровольная пожарная дружина села.

В 04:30 огонь был локализован. В 04:39 — ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 05:40. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. 

Областная газета Свердловской области

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