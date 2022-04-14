Подростки с пистолетом в Екатеринбурге отделались профилактической беседой

Подростки являются студентами одного из учебных заведений Екатеринбурга. Фото: Алексей Кунилов

Полицейским Екатеринбурга удалось установить личности двух подростков, которых местные жители заметили с пистолетом на балконе дома по улице Братьев Быковых, 19. Было установлено, что страйкбольное оружие, с которым они играли, неисправно.

Молодые люди являются студентами одного из учебных заведений Екатеринбурга. Пистолет принадлежит одному из них.

"Каких-либо противоправных действий молодые люди не предпринимали, угроз никому не высказывали. С ними и с их законными представителями проведены профилактические беседы о недопустимости нарушения общественного порядка, а также об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", — рассказали "Областной газете" в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, жители Железнодорожного района уральской столицы заметили подростков около полудня, 14 апреля.