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14 апреля 2022, 18:09

Подростки с пистолетом в Екатеринбурге отделались профилактической беседой

Пистолет

Подростки являются студентами одного из учебных заведений Екатеринбурга. Фото: Алексей Кунилов

Полицейским Екатеринбурга удалось установить личности двух подростков, которых местные жители заметили с пистолетом на балконе дома по улице Братьев Быковых, 19. Было установлено, что страйкбольное оружие, с которым они играли, неисправно.

Молодые люди являются студентами одного из учебных заведений Екатеринбурга. Пистолет принадлежит одному из них.

"Каких-либо противоправных действий молодые люди не предпринимали, угроз никому не высказывали. С ними и с их законными представителями проведены профилактические беседы о недопустимости нарушения общественного порядка, а также об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", — рассказали "Областной газете" в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, жители Железнодорожного района уральской столицы заметили подростков около полудня, 14 апреля. 

Областная газета Свердловской области

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