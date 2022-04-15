На свердловской трассе в ДТП с двумя грузовиками погиб водитель Reno Logan

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На 307-м км трассы Пермь — Екатеринбург произошла авария с участием автомобилей МАН, Isuzu и Reno Logan. В лобовое стекло легковушки влетела часть переднего левого крыла кабины МАН — водитель Reno погиб.

ДТП случилось утром 15 апреля. Было установлено, что во время движения у грузовика МАН повредилось переднее левое колесо, из-за чего водитель не справился с управлением и въехал в движущуюся рядом машину Isuzu. От столкновения у грузовика МАН вырвало часть переднего левого крыла и отбросило её в лобовое стекло Reno Logan, которая ехала за Isuzu.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 40-летний водитель легковушки скончался до прибытия скорой помощи. В автомобиле Reno также ехали четыре пассажира — никто из них в ДТП не пострадал.

По факту аварии начато расследование, в ходе которого будут проведены экспертизы и принято процессуальное решение.