Полиция Екатеринбурга получила сообщение о взрыве в квартире на Вторчермете

Сотрудники МВД выезжали на место происшествия с проверкой. Фото: Павел Ворожцов

Полиция получила сообщение о взрыве в квартире на улице Умельцев в Екатеринбурге. По предварительной информации, мужчина сушил на плите порох.

"Полиция выезжала на место происшествия. Проводится проверка", — прокомментировали "Областной газете" информацию о взрыве в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Как сообщают уральские СМИ, жилец квартиры на Умельцев нашёл на улице порох, принёс домой и решил высушить его на плите. После этого он закурил, произошёл взрыв. Екатеринбуржец был госпитализирован в 40 ГКБ с ожогами 1-2 степени.

"Областная газета" будет следить за развитием ситуации.