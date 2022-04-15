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15 апреля 2022, 20:38

Полиция Екатеринбурга получила сообщение о взрыве в квартире на Вторчермете

Полиция

Сотрудники МВД выезжали на место происшествия с проверкой. Фото: Павел Ворожцов

Полиция получила сообщение о взрыве в квартире на улице Умельцев в Екатеринбурге. По предварительной информации, мужчина сушил на плите порох.

"Полиция выезжала на место происшествия. Проводится проверка", — прокомментировали "Областной газете" информацию о взрыве в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. 

Как сообщают уральские СМИ, жилец квартиры на Умельцев нашёл на улице порох, принёс домой и решил высушить его на плите. После этого он закурил, произошёл взрыв. Екатеринбуржец был госпитализирован в 40 ГКБ с ожогами 1-2 степени.

"Областная газета" будет следить за развитием ситуации.

Областная газета Свердловской области

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