Ночной пожар в Красноуральске выгнал на улицу 14 человек

По лестничным маршам огнеборцы эвакуировали 12 человек. Звеном газодымозащитной службы спасены двое детей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в Красноуральске на улиц Фрунзе произошёл пожар. Горели вещи в квартире на первом этаже муниципального двухэтажного жилого дома.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 2:18. К месту происшествия на двух спецмашинах выезжали восемь спасателей.

По лестничным маршам огнеборцы эвакуировали 12 человек. Звеном газодымозащитной службы спасены двое детей. Пожар потушен в течение двух минут, общая площадь составила два квадратных метра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.