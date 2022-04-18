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18 апреля 2022, 09:15

Ночной пожар в Красноуральске выгнал на улицу 14 человек

пожар

По лестничным маршам огнеборцы эвакуировали 12 человек. Звеном газодымозащитной службы спасены двое детей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в Красноуральске на улиц Фрунзе произошёл пожар. Горели вещи в квартире на первом этаже муниципального двухэтажного жилого дома.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 2:18. К месту происшествия на двух спецмашинах выезжали восемь спасателей. 

По лестничным маршам огнеборцы эвакуировали 12 человек. Звеном газодымозащитной службы спасены двое детей. Пожар потушен в течение двух минут, общая площадь составила два квадратных метра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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