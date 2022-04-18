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18 апреля 2022, 10:51

Под Первоуральском ищут пропавших на сплаве туристов

поиски тургруппы на Урале

Всего в поисках задействовано 22 человека и 10 единиц спецтехники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Под Первоуральском проходит поисковая операция. Спасатели ищут группу туристов, которые сплавлялись по рекам Восточный Шишим – Чёрный Шишим – Большой Шишим – Чусовая.

Информация о том, что туристы не вышли в назначенное время к месту сбора, поступила в экстренные службы сегодня ночью. Туда была направлена оперативная группа 10-го поисково-спасательного отряда Первоуральска и представители полиции. Следов туристов на месте обнаружено не было.

Сегодня утром на поиски также выдвинулись сотрудники Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и поисково-спасательного отряда Первоуральска. На плавсредствах они исследуют акваторию рек и прибрежные территории по предполагаемому маршруту тургруппы.

Всего в поисках задействовано 22 человека и 10 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Отмечается, что группа не была зарегистрирована в министерстве, что привело к задержке времени обнаружения пропажи граждан и осложняет её их поиски.

Областная газета Свердловской области

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