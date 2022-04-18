В Свердловской области нашли пропавшую тургруппу

Туристическая группа не была зарегистрирована в МЧС России. Фото: Галина Соловьёва

Туристы, пропавшие в Первоуральском городском округе, нашлись. Все живы.

Потерявшаяся при сплаве по уральским рекам тургруппа самостоятельно вышла к конечной точке маршрута. Их здоровью ничто не угрожает, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

"Любители сплавов в минувшее вербное воскресенье, 17 апреля, на 6 лодках стартовали около 10:30 по местному времени из деревни Починок Новоуральского городского округа. При этом группа в установленном порядке не зарегистрировалась. Она должна была выйти в посёлок Прогресс около Первоуральска в тот же день примерно в 20:00. Возможно, в пути следования, что-то пошло не так, что повлияло на сроки передвижения. Туристы должны были сплавляться по рекам Восточный Шишим, Большой Шишим, а в конце маршрута по реке Чусовой. По предварительным данным, в лодках могли быть мужчина по имени Михаил 1967 года рождения из деревни Малое Сидельниково, мужчина по имени Юрий 1981 года рождения из Челябинска, а также двое детей: мальчик по имени Нил 2016 года рождения и девочка по имени Эмилия 2018 года рождения. Личности ещё четверых граждан органы внутренних дел устанавливают", — проинформировал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Он также уточнил, что тревожное сообщение о данном ЧП в дежурную часть поступило в 5:00 18 апреля от жителя Челябинска, который встречал путешественников.

Новость дополнена в 12:16.

Фото: предоставлено Валерием Горелых

По уточнённым данным, к конечной точке маршрута вышли 3 человека, отделившиеся от основной группы. Остальные 5 туристов продолжают движение по дистанции. Продвижение осложняется труднопроходимой местностью. Новость дополнена в 12:24.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Ранее сообщалось, что группа, которая сплавлялась по рекам Восточный Шишим – Чёрный Шишим – Большой Шишим – Чусовая, не вышла в назначенное время к месту сбора. На поиск направились 22 человека и 10 единиц спецтехники.