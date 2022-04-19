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19 апреля 2022, 09:07

Из горящего дома в Верхней Пышме спасены 5 человек и эвакуированы 25

пожар

Площадь пожара составила 10 "квадратов". Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня в 4:32 на пульт диспетчера поступила информация о пожаре в пятиэтажном доме на проспекте Успенский в Верхней Пышме. В квартире на втором этаже горели вещи.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 25 человек в том числе 3 ребёнка. Кроме того, с помощью спасательных устройств по лестничным маршам спасено 2 человека, ещё 3 — по трёхколенной лестнице.

В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 11 огнеборцев. В 05:03 огонь был локализован, а через минуту —ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:13. Площадь пожара составила 10 "квадратов", сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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