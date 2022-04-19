В Екатеринбурге задержан подозреваемый в жестоком избиении женщины

Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: предоставлено Валерием Горелых

Полицейские задержали подозреваемого в жестоком избиении женщины в Екатеринбурге. Пострадавшая едва не погибла.

Инцидент произошёл 27 марта на улице Одинарка. 42-летняя екатеринбурженка, возвращаясь домой, решила покормить бездомных собак. Внезапно к ней подошёл незнакомец в чёрной медицинской маске и начал бить по голове бутылкой из-под шампанского. После он вырвал у потерпевшей сумку, в которой лежали ключи от квартиры и деньги (чуть больше 3 тысяч рублей), и скрылся. С переломом свода и основания черепа женщину госпитализировали в 23-ю ГКБ, где в срочном порядке прооперировали.

В настоящее время потерпевшая уже выписана из больницы, но она по-прежнему с трудом разговаривает и передвигается.

За помощью в полицию обратился супруг пострадавшей. Тогда раскрытие преступления взял на личный контроль замначальника свердловского главка МВД Александр Воронежский. В территориальном ОВД была сформирована усиленная следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия оперуполномоченные обнаружили и изъяли ряд важных вещдоков, которые помогли найти подозреваемого.

"Задержанным оказался уроженец одной из бывших союзных республик, работавший грузчиком в одном из коммерческих предприятий областного центра. Нападавший, 1997 года рождения, арестован и будет содержаться под стражей до 28 мая", — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он добавил, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.