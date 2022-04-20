Из горящей десятиэтажки в Екатеринбурге спасли 11 человек

Людей эвакуировали при помощи масок дыхательных аппаратов. Фото: ИА "Ночные новости"

Сегодня в 04:45 на пульт диспетчера поступила информация о пожаре в десятиэтажном доме на улице Серова, 47 в районе автовокзала Екатеринбурга. В квартире на седьмом этаже горели вещи.

Как сообщили "Областной газете" в ГУ МЧС по Свердловской области, до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 14 человек. Прибывшие на место ЧП огнеборцы эвакуировали 11 человек при помощи масок дыхательных аппаратов.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Пожар охватил 40 квадратных метров, горела домашние вещи. Из горящего помещения спасли мужчину, хозяина квартиры. С признаками отравления угарными газами его передали сотрудникам скорой помощи. В квартире погибла собака.

Фото: ИА "Ночные Новости"

В тушении пожара были задействованы 8 единиц техники и 21 пожарных. К 05:24 огнеборцы полностью справились с огнём.

В причинах возгорания будут разбираться органы дознания.