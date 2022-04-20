В Свердловской области потушили первые лесные пожары

Первый пожар произошёл 18 апреля в Байкаловском лесничестве. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области ликвидировали первые возгорания в лесах с момента начала пожароопасного сезона.

Как сообщили "Областной газете" в Уральской базе авиационной охраны лесов, сезон открылся с 15 апреля, а первый пожар произошёл 18 апреля в Байкаловском лесничестве Слободо-Туринского муниципального района на площади 4,2 га. В этот же день загорелся лес в Талицком лесничестве на площади менее 1 га — в его тушении задействовали 7 человек и 2 единицы техники.

Оба пожара были ликвидированы, в настоящее время действующих возгораний в лесах региона нет.

В федеральном подразделении Авиалесоохраны отметили, что площадь, пройденная огнём, не равняется площади погибших лесов. В подавляющем большинстве случаев огонь распространяется по земле, высоким деревьям он не наносит ущерб. Урон лесному массиву при низовых пожарах — минимальный. При таких пожарах выгорает лесная подстилка, напочвенный покров (мох, трава). Весенние пожары всегда происходят по вине человека: это неосторожное обращение с огнём, сельскохозяйственные палы травы, запрещённые законом. Виновникам грозят штрафы вплоть до уголовного преследования.

Напомним, МЧС в текущем году будет использовать квадрокоптеры с тепловизорами и видеокамеры на вышках сотовой связи для контроля за ситуацией с торфяными пожарами. При этом специалисты МЧС, лесничеств и Авиалесоохраны продолжат обеспечивать наземный и авиационный мониторинг.