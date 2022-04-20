В Нижней Туре грузовик насмерть сбил пенсионерку

Госавтоинспекция и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства ДТП и опрашивают очевидцев. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Утром 20 апреля на 4 км дороги Нижняя Тура — Качканар грузовик MAN сбил 67-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пенсионерка скончалась на месте.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД было установлено, что водитель грузовика — 38-летний житель города Лесной — имеет стаж управления автомобилем 13 лет, ранее к административной ответственности привлекался дважды. По словам водителя, он слишком поздно заметил остановившийся перед пешеходным переходом автомобиль и, чтобы избежать столкновения, выехал на встречную полосу, где и сбил женщину.

Госавтоинспекция и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства ДТП и опрашивают очевидцев. Водитель грузовика прошёл процедуру медосвидетельствования — он оказался трезвым, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

При этом в отношении мужчины составлены административные материалы по ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ за управление транспортным средством без тахографа, по ст. 12.6 КоАП РФ за непристёгнутый ремень безопасности, по ч.1 ст. 12.5 за отсутствие диагностической карты.