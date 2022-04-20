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20 апреля 2022, 18:31

Сотрудники МЧС спасли рыбака, провалившегося под лёд на Салдинском водохранилище

спасение рыбака

Мужчину спасали 11 человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сообщение о провалившемся под лёд рыбаке поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа Красноуральск днём 20 апреля. Мужчину спасали 11 человек.

Мужчина находился в воде на расстоянии 50 метров от берега — из-за весенних плюсовых температур лёд потерял свою прочность и не выдержал веса рыбака. Сняв верхнюю одежду для уменьшения веса, сотрудники МЧС доползли до мужчины и вытащили его из воды при помощи штурмовой лестницы и верёвок.

На берегу рыбака переодели в сухую одежду и передали бригаде скорой помощи.

В спасении были задействованы 11 человек личного состава и 4 единицы спецтехники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

К слову, все ледовые переправы на Среднем Урале были закрыты уже 14 апреля.

Областная газета Свердловской области

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