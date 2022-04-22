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22 апреля 2022, 14:50

В Екатеринбурге возле Елизавета загорелось 2 гектара травы

Пожар

Пожар был неподалёку от складских помещений, жилых зданий поблизости нет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

После полудня екатеринбургские сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании травы по адресу 2-й Системный переулок. Огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 2 гектара.

В тушении пожара были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Пожар был неподалёку от складских помещений, жилых зданий поблизости нет.

К 13:55 огнеборцам удалось локализовать пожар и не допустить распространения огня на близлежащие постройки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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