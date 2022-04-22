В Верхотурье пожарные спасли рыбака с дрейфующей льдины

Не стоит выходить на весенний лёд. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня в Верхотурье на реке Туре откололась льдина с рыбаком. К месту происшествия выезжали шесть спасателей.

Специалисты на двух лодках подплыли к рыбаку и благополучно эвакуировали его на берег. Медицинская помощь мужчине не потребовалась, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Важно! Не стоит выходить на весенний лёд, подвергать опасности свою жизнь и жизнь близких. Обращайте внимание на аншлаги, установленные на водоёмах.

Напомним, 20 апреля сотрудники МЧС спасли рыбака, провалившегося под лёд на Салдинском водохранилище. К слову, все ледовые переправы на Среднем Урале были закрыты уже 14 апреля.