Из пожара на Белинского в Екатеринбурге спасли 8 человек

Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 8:20. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге в девятиэтажном доме на улице Белинского произошёл пожар. Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 6:37.

К месту происшествия на четырёх спецмашинах выехали 12 огнеборцев. С помощью спасательных устройств они вывели восемь человек, в том числе трёх детей. Ещё 10 жильцов эвакуировались самостоятельно.

Установлено, что на площади 46 "квадратов" полыхали домашнее имущество и лоджия квартиры на 6-м этаже, а также балкон квартиры на 7-м этаже. В 6:51 огонь был локализован, в 6:57 — ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 8:20.