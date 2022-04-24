В Екатеринбурге улицу затопило кипятком

Коммунальная авария произошла на ул. Боровой. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге улицу Пионерскую затопило кипятком. Коммунальная авария произошла на ул. Боровой. По словам очевидцев, поток начинался ещё с Июльской.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе ЕТК, повреждение было зафиксировано сегодня утром. Вода выходила из отверстия ливнёвки. На место выехали оперативные бригады и локализовали аварию.

Сейчас сотрудники коммунальной службы попеременно ограничивают подачу воды, чтобы понять, откуда она поступает. В данный момент это никак не отражается на потребителях — вода не отключена. Как только специалисты найдут место повреждения, сразу приступят к его устранению, это произойдёт в течение дня.

В ЕТК также отметили, отключений ГВС и тепла не будет, при этом горячая вода будет подаваться со сниженными параметрами — +40-45 градусов.

Обновление новости 16:15. К настоящему моменты ремонтные работы закончены.