В посёлке близ Горного Щита тушат крупный пожар на площади 5 гектаров

Быстрому распространению огня способствовали сильные порывы ветра. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В посёлке Совушки возле Горного Щита Свердловской области произошёл крупный пожар. На площади 5 га горит сухая трава и растительность.

По информации регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило днём. Быстрому распространению огня способствовали сильные порывы ветра. Огнеборцы принимают меры, чтобы не допустить распространение огня на жилой сектор.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В тушении пожара задействованы 40 человек личного состава, 12 единиц спецтехники. На месте развёрнут штаб пожаротушения.

По словам читателей "Областной газеты", дым от пожара можно увидеть в районе ЖБИ.

Фото: Полина Зиновьева

Для мониторинга обстановки в зоне пожара используется беспилотная авиация.

Новость дополнена 21:28.

В настоящее время благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений угроза населенному пункту снята.