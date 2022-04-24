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24 апреля 2022, 20:56

В посёлке близ Горного Щита тушат крупный пожар на площади 5 гектаров

  Юлия Пастух
Пожарная машина

Быстрому распространению огня способствовали сильные порывы ветра. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В посёлке Совушки возле Горного Щита Свердловской области произошёл крупный пожар. На площади 5 га горит сухая трава и растительность. 

По информации регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило днём. Быстрому распространению огня способствовали сильные порывы ветра. Огнеборцы принимают меры, чтобы не допустить распространение огня на жилой сектор.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В тушении пожара задействованы 40 человек личного состава, 12 единиц спецтехники. На месте развёрнут штаб пожаротушения.

По словам читателей "Областной газеты", дым от пожара можно увидеть в районе ЖБИ.

Фото: Полина Зиновьева

Для мониторинга обстановки в зоне пожара используется беспилотная авиация.

Новость дополнена 21:28.

В настоящее время благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений угроза населенному пункту снята.

Областная газета Свердловской области

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