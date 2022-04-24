В посёлке близ Горного Щита тушат крупный пожар на площади 5 гектаров

В посёлке Совушки возле Горного Щита Свердловской области произошёл крупный пожар. На площади 5 га горит сухая трава и растительность.
По информации регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило днём. Быстрому распространению огня способствовали сильные порывы ветра. Огнеборцы принимают меры, чтобы не допустить распространение огня на жилой сектор.
В тушении пожара задействованы 40 человек личного состава, 12 единиц спецтехники. На месте развёрнут штаб пожаротушения.
По словам читателей "Областной газеты", дым от пожара можно увидеть в районе ЖБИ.
Для мониторинга обстановки в зоне пожара используется беспилотная авиация.
Новость дополнена 21:28.
В настоящее время благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений угроза населенному пункту снята.